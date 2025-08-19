SONDAJ MARCA REALITATEA PLUS, REALIZAT DE INSOMAR. CĂLIN GEORGESCU ȘI NICUȘOR DAN, LIDERII CU CEA MAI MARE COTĂ DE ÎNCREDERE. ANCA ALEXANDRESCU, ÎN TOPUL VOTURILOR PE BUCUREȘTI

Un sondaj în exclusivitate, realizat de INSOMAR la comanda Realitatea Plus, vine cu date surprinzătoare despre încrederea românilor în politicieni, în partide și în candidați, în eventualitatea alegerilor pentru Primăria generală a Capitalei, dar și a unor alegeri parlamentare anticipate.

„La acest capitol al încrederii vedem o egalitate între Nicușor Dan și Călin Geor­gescu, semn că bucureștenii sunt împărțiți între cele două narative. Interesant este faptul că perioada de culegere a datelor a început pe 10 august, adică înainte de plecarea în vacanță, în Republica Moldova și prin țară, a președintelui Nicușor Dan, în plină febră mondială legată de negocierile privind Ucraina,” a declarat jurnalista Realitatea Plus Ana Maria Păcuraru, coordonatoarea celui mai recent sondaj INSOMAR.

