SORIN OPRESCU PRIMEȘTE O SCĂDERE DE UN AN DIN PEDEAPSĂ

Magistrații Curții de Apel București au decis, joi, 9 octombrie, reducerea cu un an din pedeapsa fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu.

Avocații fostului edil au invocat în instanță mai multe decizii ale Curții Constituționale a României și în acest fel au obținut o reducere cu un an din pedeapsa de 10 ani și 8 luni pentru fapte de corupție.

Astfel, Sorin Oprescu are de executat doar 9 ani și 8 luni de închisoare, asta dacă autoritățile elene vor decide extrădarea lui în România.

Fostul primar al Capitalei, condamnat în România pentru fapte de corupție, a fost prins de oamenii legii din Grecia pe aeroportul din Salonic, iar în aceste momente este în curs un proces care va stabili dacă acesta va fi predat autorităților române sau nu.

Sorin Oprescu a refuzat extrădarea pe motiv că în penitenicarele din România nu sunt condiții, iar starea sa de sănătate este una precară.