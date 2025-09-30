ȘTAFETA VETERANILOR 2025, LA START

Miercuri, la București ia startul cea de-a XII-a ediție a Ștafetei Veteranilor, cel mai amplu proiect de educație și voluntariat dedicat memoriei eroilor și sprijinului militarilor răniți în acțiuni militare și misiuni internaționale.

Inițiată în 2014 de voluntarii Invictus România, ștafeta a devenit o tradiție națională care adună, an de an, sute de participanți – militari activi și în rezervă, sportivi, profesori, tineri și familii – în jurul unei misiuni comune: purtarea Drapelului Național, în alergare sau pe bicicletă, din Capitală până la Carei, locul unde, pe 25 octombrie 1944, s-a încheiat eliberarea teritoriului național în al Doilea Război Mondial.

Trei trasee, o singură misiune

Ediția din acest an se desfășoară pe trei trasee simbolice – Albastru, Galben și Roșu – care acoperă toate regiunile țării, oprindu-se la monumentele eroilor locali:

Traseul Albastru : București – Pitești – Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea – Slatina – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Târgu Jiu – Petroșani – Deva – Lugoj – Timișoara – Arad – Oradea (1–24 octombrie).

: București – Pitești – Curtea de Argeș – Râmnicu Vâlcea – Slatina – Craiova – Drobeta Turnu Severin – Târgu Jiu – Petroșani – Deva – Lugoj – Timișoara – Arad – Oradea (1–24 octombrie). Traseul Galben : București – Târgoviște – Ploiești – Caraiman – Brașov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Sighișoara – Târgu Mureș – Mediaș – Sibiu – Alba Iulia – Cluj-Napoca – Zalău – Tășnad (1–25 octombrie).

: București – Târgoviște – Ploiești – Caraiman – Brașov – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Sighișoara – Târgu Mureș – Mediaș – Sibiu – Alba Iulia – Cluj-Napoca – Zalău – Tășnad (1–25 octombrie). Traseul Roșu: București – Slobozia – Constanța – Tulcea – Galați – Buzău – Focșani – Bacău – Iași – Suceava – Câmpulung Moldovenesc – Bistrița – Baia Mare (1–24 octombrie).

Voluntariat și solidaritate

Participanții nu concurează pentru premii sau ierarhii, ci își asumă un crez comun: „Onorăm trecutul prin fiecare pas.”

Fiecare localitate întâmpină Drapelul cu momente solemne și emoționante, iar alergarea se transformă într-un mesaj viu despre respect, memorie și unitate.

Ștafeta se va încheia pe 25 octombrie, de Ziua Armatei României, la Monumentul Ostașului Român din Carei, printr-un ceremonial dedicat eroilor care și-au dat viața pentru libertatea țării.