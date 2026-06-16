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Politica· 2 min citire
Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă la Summitul G7, transmisiune specială pentru "Culisele Statului Paralel" - VIDEO
Anca Alexandrescu si Ana Maria Pacuraru
Publicat16 iun. 2026, 08:00
Sursărealitatea.net
Din centrul deciziilor planetare care se iau la Summitul G7 din Franța, Ana‑Maria Păcuraru, singurul jurnalist român invitat de Casa Albă, a realizat o relatare specială pentru emisiunea „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu.
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