Călin Georgescu merge la Buftea pentru controlul judiciar: este prima apariție după decizia Curții de Apel București

10 mar. 2026, 07:39
Actualizat: 10 mar. 2026, 07:39
Președintele interzis ajunge astăzi la secția de poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Este prima apariție după ce judecătorii Curții de Apel București au decis să elimine mai multe probe din ce-al doilea dosar pentru care a fost trimis în judecată.

Mesajul lui Călin Georgescu îl vedeți în această dimineață, în exclusivitate la televiziunea poporului. Aseară, Cristela Georgescu a făcut dezvăluiri șocante în emisiunea Ancăi Alexandrescu, Culisele Statului Paralel.

