Leul pierde teren pe toate fronturile! Cât a ajuns euro, dolarul și francul elvețian. Aurul intră pe o pantă descendentă

Cât a ajuns euro, dolarul și francul elvețian

Moneda națională a înregistrat o nouă depreciere marți, în raport cu principalele valute, potrivit cursurilor oficiale publicate de Banca Națională a României. Leul a pierdut teren atât în fața euro, cât și în fața dolarului american și a francului elvețian.

Euro a fost cotat de BNR la 5,0963 lei, în creștere cu 0,43 bani față de valoarea anterioară de 5,0920 lei. Avansul reprezintă o apreciere de aproximativ 0,08% a monedei europene față de leu.

Și dolarul american a continuat să se întărească. Cursul oficial a ajuns la 4,3286 lei, cu 0,51 bani mai mult decât în ședința precedentă, când fusese cotat la 4,3235 lei. Creșterea este echivalentă cu un avans de circa 0,1%.

Leul s-a depreciat și în raport cu francul elvețian, considerat o monedă de refugiu. BNR a stabilit un curs de 5,4911 lei pentru un franc, în creștere cu 1,17 bani față de cotația anterioară de 5,4794 lei, ceea ce înseamnă un plus de aproximativ 0,2%.

În schimb, aurul a intrat pe o pantă descendentă. Prețul unui gram a scăzut semnificativ, fiind cotat marți la 609,8475 lei, față de 620,0806 lei în ședința precedentă, potrivit datelor BNR.

Evoluțiile indică o presiune crescută asupra monedei naționale, în timp ce investitorii par să marcheze profituri pe piața aurului.