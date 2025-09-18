STUDENȚII ANUNȚĂ PROTESTE NAȚIONALE PE 29 SEPTEMBRIE

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) anunţă proteste la nivel național în 29 septembrie. Tinerii spun că măsurile de austeritate din educație și deciziile luate în continuare de guvernanți ignoră mesajele și nevoile lor.
ANOSR arată că reducerile de la transport și tăierea burselor pun presiune directă pe traiul studenților, mulți dintre ei depinzând de aceste beneficii pentru a-și continua studiile. Organizația avertizează asupra faptului că, în acest context provocator, austeritatea în educație poate duce la un val și mai mare de abandon universitar, fenomen care oricum depășește 40%.
„Lucrurile nu s-au schimbat cu nimic”
Reamintim că pe 26 iunie au avut loc proteste ale studenților la București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Suceava, Baia Mare, Alba Iulia și Galați. Pe 8 septembrie, ANOSR a ieșit din nou în stradă, alături de sindicatele din învățământ și de elevi.
„În ciuda tuturor demersurilor efectuate, utilizând inclusiv instrumente diplomatice, analize documentate şi presiune publică, lucrurile nu s-au schimbat cu nimic. Din acest motiv, ANOSR anunţă proteste masive ale studenţilor în toată ţara, odată cu începerea anului universitar”, transmite organizația.
