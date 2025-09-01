SUSPECT ARESTAT DUPĂ ASASINAREA POLITICIANULUI UCRAINEAN ANDRIY PARUBIY

Un suspect a fost arestat în ancheta asasinării deputatului ucrainean Andriy Parubiy, a anunțat președintele țării, Volodimir Zelenski.

În vârstă de 54 de ani, parlamentarul a fost împușcat mortal de un atacator deghizat în curier, sâmbătă, în orașul vestic Liov.

Crima a declanșat o amplă operațiune de căutare, relatează BBC.

Ministrul de interne al Ucrainei, Igor Klymenko, a declarat într-un comunicat emis în primele ore ale dimineții de luni că suspectul a fost reținut în regiunea Hmelnițki, din vestul țării.

Andriy Parubiy a devenit cunoscut în timpul protestelor de masă Euromaidan, care susțineau apropierea de Uniunea Europeană și au dus la înlăturarea fostului președinte pro-rus Viktor Ianukovici, în 2014.

Ministrul Klymenko a precizat că ancheta preliminară a arătat că asasinatul a fost „pregătit cu atenție”, fiind urmărit programul și traseul lui Parubiy, precum și planul de fugă al atacatorului. El a adăugat că Poliția Națională a Ucrainei va oferi detalii suplimentare ulterior.

Într-o postare pe rețelele sociale, președintele Zelenski a spus că a discutat cu procurorul-șef Ruslan Kravcenko, care l-a informat că suspectul a dat o primă declarație.

„Acțiuni urgente de investigație sunt în desfășurare pentru a stabili toate circumstanțele acestei crime”, a adăugat el, mulțumind totodată forțelor de ordine și procurorilor pentru că „lucrează neîntrerupt”.

Imagini neverificate, care arată presupusul atac, par să surprindă un bărbat înarmat, îmbrăcat ca un curier, apropiindu-se de Parubiy pe stradă și ridicând arma în timp ce mergea în urma lui.

La o conferință de presă sâmbătă, șeful poliției din Liov, Oleksandr Șliahovski, a declarat că atacatorul a „tras aproximativ opt focuri de armă”.

Surse din interiorul agențiilor de aplicare a legii din Ucraina au declarat pentru BBC că atacatorul era îmbrăcat astfel încât să pară un angajat al companiei de livrări Glovo. Compania a transmis că este „profund șocată” de crimă și că va coopera pe deplin cu ancheta.

Andriy Parubiy a fost condus parlamentul ucrainean între aprilie 2016 și august 2019.

El a fost unul dintre liderii manifestațiilor din 2013-2014, care cereau o apropiere de Uniunea Europeană. A organizat echipele de „autoapărare” care au păzit tabăra extinsă de corturi din centrul capitalei Kiev, pe durata protestelor.