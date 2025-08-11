ȚARA CARE INTRODUCE AMENZI URIAȘE PENTRU ARUNCAREA GUNOIULUI DIN MAȘINI

Italia va aplica, începând de sâmbătă, sancțiuni mult mai dure pentru șoferii care aruncă ilegal gunoi din mașini. În cazuri extreme, amenzile pot ajunge până la 18.000 de euro pentru cei care aruncă un sac de gunoi pe șosea sau pe marginea drumului, indiferent dacă vehiculul este oprit sau în mișcare.

Pentru obiecte precum șervețele, sticle de plastic sau mucuri de țigară, amenzile deja existente pot ajunge la 1.188 de euro. Noile prevederi introduc și pedepse mai severe în cazul în care gunoaiele sunt aruncate în rezervații naturale sau zone protejate.

În astfel de situații, șoferii riscă retragerea permisului de conducere și chiar condamnarea la închisoare. Măsura vizează protejarea mediului și reducerea poluării provocate de deșeurile aruncate necorespunzător.

O schimbare importantă adusă de noua lege este faptul că șoferii nu vor mai trebui prinși în flagrant de poliție. Infracțiunea va putea fi dovedită prin imaginile camerelor de supraveghere, care sunt larg răspândite pe teritoriul Italiei.

Fenomenul aruncării gunoiului pe stradă este răspândit în Italia, atât în orașe, cât și pe drumurile naționale, autostrăzi sau în zonele rurale. Autoritățile speră ca noile sancțiuni să descurajeze acest comportament.

Sursa: Newsinn