TAXELE, PRINCIPALA SURSĂ DE STRES PENTRU ANTREPRENORII ROMÂNI

Un nou studiu Mind your Business, citat de Agerpres, arată că aproape 8 din 10 antreprenori români au sentimente pozitive faţă de imaginea de sine. Taxele sunt principala sursă de stres. Studiul sublibniază și lipsa încrederii în stat. Doar 1% dintre antreprenori se simt sprijiniţi de reprezentanţii locali.

Concluziile principale ale studiului arată că: antreprenorii se confruntă cu o dublă presiune – afacerea şi menţinerea tonusului echipei; 5 din 10 antreprenori români practică un optimism prudent pentru dezvoltarea afacerii lor; 5 din 10 antreprenori cred că se descurcă foarte bine în a avea grijă de sănătatea mintală a angajaţilor lor; 6 din 10 antreprenori oferă sprijin pentru starea de bine a angajaţilor.

De asemenea, barometrul dezvăluie faptul că, pentru antreprenorii români, perioadele dificile în business sunt rezolvate prin: menţinerea unei atitudini pozitive şi evitarea stresului inutil (46%); analizarea şi optimizarea costurilor (37%); soluţii creative şi alternative la probleme (36%); prioritizarea sarcinilor şi gestionarea mai bună a timpului (35%).

Creşterea cifrei de afaceri e un obiectiv pentru 55% dintre antreprenori, urmată de extinderea pieţei sau a clienţilor (49%) şi consolidarea relaţiilor cu partenerii (46%). Printre cele mai puţin menţionate obiective sunt supravieţuirea (1%) şi dezvoltarea sustenabilităţii şi a responsabilităţii sociale (9%).

Familia rămâne principala sursă de susţinere, un refugiu de la tot stresul şi tumultul emoţional generat de ultimul an. Astfel, 28% dintre antreprenori simt sprijin faţă din partea familiei şi a apropiaţilor.

Conform studiului, cea mai mare presiune vine din plata taxelor, pentru 48% dintre antreprenori aceasta fiind cea mai mare sursă de stres (cu 9% mai mult faţă de 2024). O altă presiune este tot de ordin financiar: pentru 39% dintre antreprenori, asigurarea de fonduri pentru creşterea afacerii sunt o presiune, urmată de aspecte birocratice pentru 30% dintre ei.

Sursa: Agerpres