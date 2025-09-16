TEMPERATURILE SCAD BRUSC. PLOILE ȘI VÂNTUL VOR AFECTA MAI MULTE ZONE

Europa se confruntă în aceste zile cu un fenomen meteorologic extrem: furtuna „Zack”, formată deasupra Atlanticului, care a lovit deja puternic state din centrul și vestul continentului. Deși România nu se află direct pe traseul sistemului depresionar, efectele sale nu vor trece neobservate.

Cum lovește furtuna Europa

„Zack” este o furtună de toamnă apărută neobișnuit de devreme, în prima jumătate a lunii septembrie. Rafalele au atins în Germania peste 120 km/h, motiv pentru care autoritățile au emis cod roșu în zonele montane. Restul țării se află sub cod portocaliu, cu vânt de 75–80 km/h, suficient pentru a provoca avarii, doborârea copacilor și haos în transporturi.

Situații similare se înregistrează în Olanda și Polonia, iar în Marea Britanie, Franța, Belgia și Danemarca au fost emise avertizări de cod galben, cu întârzieri pe calea ferată, probleme în transportul aerian și rutier.

Efectele în România

Specialiștii atrag atenția că România va resimți influențele indirecte ale furtunii începând de marți seara, când norii se vor aduna în vestul țării. În noaptea de marți spre miercuri, ploile se vor extinde spre Transilvania, Maramureș, Crișana, Moldova, dar și local în Oltenia și Muntenia.

Se vor înregistra averse și descărcări electrice, iar cantitățile de apă pot depăși 15–20 l/mp în unele zone. Temperaturile vor scădea brusc cu până la 10 grade, coborând la maxime între 15 și 26 de grade, în timp ce minimele nocturne vor ajunge la 4–14 grade, mai ales în depresiuni și zonele montane.

Vânt și instabilitate atmosferică

Vântul va sufla cu intensitate în special pe crestele Carpaților, unde rafalele pot atinge 90–100 km/h. În sud-est și centru se vor resimți valori de 45–60 km/h, ce pot crea probleme în trafic și riscuri pentru pietoni.

Ziua de miercuri va fi dominată de ploi, descărcări electrice și cer înnorat, în special în jumătatea de est a țării.

Riscuri și recomandări

Chiar dacă România nu este lovită direct de furtuna „Zack”, specialiștii avertizează asupra riscurilor asociate: inundații locale în zone cu canalizare precară, probleme la rețelele electrice și efecte negative asupra sănătății, mai ales pentru copii, vârstnici și persoanele cu afecțiuni respiratorii sau cardiace.

Autoritățile recomandă prudență în trafic, verificarea acoperișurilor și evitarea deplasărilor în zone expuse în timpul rafalelor de vânt.

Meteorologii subliniază că furtuni precum „Zack” devin tot mai frecvente și mai intense în Europa din cauza schimbărilor climatice. Acestea apar mai devreme și sunt mai violente, transformând toamna într-un sezon tot mai instabil și greu de anticipat.

Sursa: Newsinn