TENIS: JAQUELINE CRISTIAN, ÎN TURUL 2 LA JAPAN OPEN

Jucătoarea de tenis Jaqueline Cristian s-a calificat, marţi, în turul secund la Japan Open.

Românca (47 WTA) a trecut în runda inaugurală de italianca Elisabetta Cocciaretto (91 WTA), scor 6-2, 7-6 (4).

Duelul a durat o oră şi 53 de minute, precizează Radio România Sport.

În runda următoare, Jaqueline Cristian va evolua contra spaniolei Jessica Bouzas Maneiro, care a trecut de americanca Katie Volinets, scor 6-2, 6-4.

În turul secund la Japan Open este calificată şi Sorana Cîrstea (51 WTA), care o va întâlni pe britanica Katie Boulter.

Turneul din Japonia este dotat cu premii de 275.000 de dolari.