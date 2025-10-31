TOAMNĂ LUNGĂ, TEMPERATURI NEFIREȘTI. ANM A EMIS PROGNOZA METEO PE O LUNĂ: CUM VA FI VREMEA DE 1 DECEMBRIE

De către
Realitatea de Bacau
-

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru intervalul 3 noiembrie – 1 decembrie. Urmează o lună de toamnă veritabilă, cu temperaturi blânde și ploi răzlețe. 

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.