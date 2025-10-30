TOATĂ LUMEA CUMPĂRĂ AUR. ÎN ULTIMUL TRIMESTRU A FOST ÎNREGISTRATĂ O CREȘTERE ISTORICĂ LA NIVEL MONDIAL

De către
Realitatea de Bacau
-

Cererea mondială de aur a crescut cu 3% în trimestrul al treilea, marcând cea mai mare cifră trimestrială înregistrată vreodată. Pe fondul unui val de incertitudine la nivel global, cererea de aur pentru investiții a explodat pur și simplu, a transmis Consiliul Mondial al Aurului.

