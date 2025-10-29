TRUPUL UNUI NOU-NĂSCUT A FOST DESCOPERIT PE UN CÂMP AGRICOL DIN BACĂU

Procurorii de pe lângă Tribunalul Bacău transmit că un bărbat a găsit pe un câmp agricol din comuna Măgirești, județul Bacău, cadavrul unui nou-născut.

Polițiștii au ajuns de urgență la adresa indicată și, pe o parcelă cultivată cu lucernă, au descoperit trupul neînsuflețit al unui nou-născut de sex masculin, înfășurat în articole de îmbrăcăminte.

Potrivit primelor constatări medico-legale, pe corp nu au fost identificate urme vizibile de violență, cauza exactă a decesului va fi stabilită prin autopsie.

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău a fost deschis un dosar penal, cu cercetări in rem pentru omor calificat, conform art. 189 alin. (1) lit. i din Codul penal.

Procurorii și polițiștii continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs fapta și pentru identificarea persoanei responsabile.

