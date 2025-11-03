UN BĂRBAT BEAT ȘI-A ARUNCAT CĂȚELUL DE LA ETAJ DUPĂ O CEARTĂ CU SOȚIA. CE S-A ÎNTÂMPLAT CU PATRUPEDUL?

Scenă revoltătoare în orașul Călan, județul Hunedoara. Un bărbat în vârstă de 32 de ani a fost reținut de polițiști după ce, în urma unei dispute cu soția și aflat sub influența alcoolului, a aruncat cățelul familiei de la etajul al doilea al blocului în care locuiau.

