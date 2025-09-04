UN COMITET ONU, ALARMAT DE „EXPERIMENTELE PE PERSOANE” FĂCUTE DE REGIMUL NORD-COREEAN

Un comitet al Organizației Națiunilor Unite susține că există informații credibile potrivit cărora Coreea de Nord desfășoară experimente medicale pe persoane cu dizabilități, sterilizându-le forțat sau ucigând nou-născuți.

Astfel de practici ar avea loc în instituții pediatrice și centre de detenție, potrivit Comitetului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități.

„Informații credibile arată că sunt efectuate experimente medicale și științifice pe persoane cu dizabilități psihosociale și/sau intelectuale”, scrie într-un raport.

Comitetul s-a declarat alarmat și de relatările despre femei cu dizabilități supuse forțat sterilizărilor și avorturilor.

Totodată, s-a arătat „profund preocupat de informații credibile despre infanticide ale copiilor cu dizabilități”, inclusiv în instituții medicale.

La prezentarea raportului, o membră a comitetului a explicat că au existat și relatări despre persoane cu dizabilități folosite, fără consimțământul lor, în teste clinice. Mara Gabrilli a subliniat că s-a cerut regimului nord-coreean să incrimineze imediat toate aceste practici, să asigure o supraveghere independentă a instituțiilor și să creeze mecanisme prin care victimele să poată obține despăgubiri.

„Persoanele cu dizabilități nu sunt obiecte de experimente, ci ființe umane care au dreptul la integritate fizică, autonomie și respect”, a insistat Mara Gabrilli.

Raportul comitetului se bazează pe informații confidențiale, pe date furnizate de raportorul special ONU pentru Coreea de Nord – care a vizitat țara în 2017 – dar și pe mărturii ale unor persoane care au fugit din acest stat izolat.

Mara Gabrilli a deplâns că regimul nord-coreean nu a transmis date oficiale și că, atunci când îngrijorările i-au fost comunicate, autoritățile de la Phenian au răspuns că „este o minciună”.

Potrivit comitetului, Constituția Coreei de Nord nu interzice explicit discriminarea pe criterii de handicap. Mai mult, persoanele cu dizabilități continuă să fie stigmatizate, fiind aplicată o abordare cu „două viteze”: pe de o parte, foștii combatanți cu dizabilități beneficiază de tratamente speciale, în timp ce alte persoane cu dizabilități sunt private de anumite servicii.

Comitetul a adăugat că este „preocupat de faptul că persoanele cu dizabilități aflate în detenție sunt supuse unor tratamente degradante”, adaugă raportul.