VIDEO FOTBAL: METALOGLOBUS A OBȚINUT PRIMA SA VICTORIE ÎN SUPERLIGĂ, 2-1 CU FCSB

Debutanta Metaloglobus București a reușit prima sa victorie în Superliga de fotbal cu campioana FCSB, cu scorul de 2-1 (0-1), sâmbătă seara, pe teren propriu, la Clinceni, în etapa a 13-a.

FCSB a deschis scorul prin Florin Tănase (34), din penalty, după un fault comis de David Irimia asupra lui Daniel Bîrligea.

Ultima clasată a reușit să întoarcă scorul după pauză, când au marcat olandezul Desley Ubbink (48), din centrarea lui Moses Abbey, și Dragoș Huiban (55), dintr-un penalty acordat după hențul comis în careu de Baba Alhassan, decizie luată la semnalizarea arbitrajului video.

FCSB a mai avut ocazii de gol prin Darius Olaru (8), Daniel Bîrligea (45 – bară) și Mamadou Thiam (90+8).

În min. 23, gazdele au primit penalty, în urma unui duel între Abbey și Cisotti, dar la vizionarea reluărilor video, arbitrul Robert Avram a revenit asupra deciziei și i-a arătat ghanezului cartonașul galben pentru simulare.

FCSB a reușit să înscris în min. 62, prin Octavian Popescu, un gol frumos, cu un șut din afara careului, dar a fost anulat după intervenția VAR-ului pentru un fault făcut în prealabil de Olaru.

FC Metaloglobus București – FC FCSB 2-1 (0-1), Arena 1 – Clinceni

Au marcat: Desley Ubbink (48), Dragoș Huiban (55 – penalty), respectiv Florin Tănase (34 – penalty).

Arbitru: Robert Avram (Pitești); arbitri asistenți: Mircea Orbuleț (București), Mihăiță Necula (București); al patrulea oficial: Cătălin Buși (Râmnicu Vâlcea)

Arbitru video: Horia Gabriel Mladinovici (București); arbitru asistent video: Andrei Antonie (București)

Observatori: Teodora Albon (Cluj-Napoca) – CCA, Adrian Pitu (Constanța) – LPF

AGERPRES