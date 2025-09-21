VIDEO FOTBAL: UNIVERSITATEA CRAIOVA, LA PRIMA ÎNFRÂNGERE ÎN SUPERLIGĂ

De către

Liderul Universitatea Craiova a suferit prima sa înfrângere din această ediție a Superligii de fotbal, 0-1 (0-1) cu Oțelul, la Galați, sâmbătă seara, în etapa a 10-a.

Unicul gol al partidei a fost marcat după o fază fixă: Pedro Nuno a executat un corner, Patrick Fernandes a trimis mingea cu capul în bară, iar Joao Lameira a reluat în plasă (44).

Universitatea a făcut poate cel mai slab joc al său din acest sezon, evoluând fără idei și fără vlagă în cea mai mare parte a timpului, în fața unei echipe bătăioase.

Oțelul a avut prima ocazie a partidei (14), când Patrick a șutat din întoarcere, peste poartă.

Nigerianul Monday Etim (37), titularizat în premieră la oaspeți, a trimis peste poartă din afara careului.

În repriza secundă, echipa antrenată de Mirel Rădoi a jucat ceva mai bine, și-a creat mai multe ocazii, dar a suferit la finalizare. Etim (49), Tudor Băluță (53) și Steven Nsimba (64) a fost impreciși.

Șutul lui Mihnea Rădulescu (70), la colțul lung, a fost respins de portarul Cosmin Dur-Bozoancă, acesta remarcându-se și la șutul lui Ștefan Baiaram (74), de la 14 metri.

Oțelul a rămas în zece oameni în min. 90, când Paul Iacob a primit al doilea cartonaș galben pentru un fault la Nsimba.

Nicușor Bancu (90+3) a șutat periculos din unghi, dar Dur-Bozoancă a prins în în doi timpi.

Ultima ocazie a fost ratată de Nsimba (90+5), al cărui șut de la 16 metri a fost pe direcția lui Dur-Bozoancă.

Oțelul venea după o singură victorie în șase etape (trei egaluri și două eșecuri).

Pentru Universitatea e primul meci în care nu marchează în acest sezon, incluzându-le și pe cele șase din Conference League.

Universitatea va rămâne pe primul loc și după această etapă.