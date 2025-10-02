VIDEO SPECTACOL TOTAL ÎN LIGA CAMPIONILOR. PSG O ÎNVINGE PE BARCELONA

În Liga Campionilor la fotbal, Paris Saint-Germain, campioana en-titre a Ligii Campionilor, a obținut o victorie importantă pe terenul Barcelonei, scor 2-1, în derby-ul etapei a doua.

Catalanii au început mai bine și au deschis scorul prin Ferran Torres, în minutul 19, însă parizienii au restabilit egalitatea înainte de pauză prin puștiul Senny Mayulu.

Finalul a aparținut echipei lui Luis Enrique, care s-a impus grație reușitei lui Goncalo Ramos, venit în minutul 90.

În Germania, Borussia Dortmund a reușit o victorie clară, 4-1 cu Athletic Bilbao.

Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy și Julian Brandt au punctat pentru gazde, în timp ce bascii au redus din diferență prin Gorka Guruzeta.

Arsenal a trecut fără emoții de Olympiakos Pireu, scor 2-0, prin golurile lui Gabriel Martinelli și Bukayo Saka.

Campioana Italiei, Napoli s-a impus la Lisabona, 2-1 cu Sporting, grație unei duble semnate de danezul Rasmus Hojlund, ambele goluri venind după centrări precise de la Kevin De Bruyne. Lusitanii au replicat prin columbianul Luis Suarez.

Villarreal și Juventus au încheiat la egalitate, 2-2, într-un meci arbitrat de românul Istvan Kovacs.

Tot la egalitate s-a terminat și partida dintre Bayer Leverkusen și PSV Eindhoven, 1-1.

Christian Kofane a marcat pentru „aspirine”, iar Ismael Saibari a adus punctul olandezilor. Dennis Man a evoluat 73 de minute pentru PSV, reușind un assist la o fază anulată pentru ofsaid.

În Principat, AS Monaco a smuls un punct în fața lui Manchester City, 2-2.

Erling Haaland a reușit o dublă pentru „cetățeni”, dar gazdele au revenit prin Jordan Teze și Eric Dier, acesta din urmă egalând din penalty în minutul 90. Trupa lui Pep Guardiola a avut și două bare, prin Phil Foden și Tijjani Reijnders.

În alte rezultate de miercuri, Qarabag a învins cu 2 la 0 pe FC Copenhaga iar Newcastle a trecut în deplasare de Royal Union Saint-Gilloise cu 4 la 0.