VREMEA 12 SEPTEMBRIE. TEMPERATURI ÎN SCĂDERE. REVIN PLOILE ȘI VÂNTUL ÎN MAI MULTE REGIUNI

Astăzi, valorile termice diurne vor scădea în sudul, estul și parțial în centrul țării, iar în rest vor crește față de intervalul precedent. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua pe arii extinse în Muntenia, Dobrogea, Moldova și în zonele montane, local în Oltenia, Transilvania și Maramureș și pe spații mici în celelalte regiuni.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 25…30 l/mp. Pe alocuri vor fi descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări ziua în nord-estul teritoriului, dar de scurtă durată și în timpul ploilor.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 19 și 28 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 12 și 20 de grade. Noaptea pe arii restrânse se va forma ceață.

În București, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi averse (în general de 5…10 l/mp). Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24…25 de grade, iar cea minimă de 16…17 grade.

