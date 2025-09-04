VREMEA 4 SEPTEMBRIE. TEMPERATURI ÎN UȘOARĂ SCĂDERE

Astăzi, valorile termice vor fi în scădere ușoară față de ziua anterioară în regiunile sudice, însă vor caracteriza în continuare o vreme călduroasă în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, iar după-amiaza se vor semnala înnorări, averse și descărcări electrice pe arii restrânse la munte, cel mai probabil în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali și doar izolat în zonele joase din vestul teritoriului. Cantitățile de apă pot depăși punctiform 15…20 l/mp și vor fi condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sud-est (40…45 km/h).

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 33 de grade, iar cele minime între 11 și 21 de grade, ușor mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei, până spre 4…6 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În București, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade, iar cea minimă va fi de 13…17 grade.

