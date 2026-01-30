Tânăr de 20 de ani reținut de DIICOT Bacău pentru șantaj și pornografie infantilă

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, au reținut un tânăr, în vârstă de 20 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă și șantaj. Potrivit anchetatorilor, începând cu luna iunie 2025, suspectul ar fi determinat o minoră, în vârstă de 17 ani, să îi trimită imagini foto și video cu caracter sexual, în cadrul unei relații dezvoltate pe rețelele de socializare. Ulterior, la refuzul victimei de a transmite materiale suplimentare, tânărul ar fi amenințat-o că va distribui fișierele existente către persoane din anturajul acesteia și către unitatea școlară, amenințare pusă în aplicare în luna noiembrie 2025. La data de 29 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul suspectului din Hoghilag, județul Sibiu, ocazie cu care au fost ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor. În aceeași zi, procurorii DIICOT Bacău au dispus reținerea tânărului. Vineri, 30 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Autoritățile reamintesc că persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală.