Economie

Ministrul Fondurilor Europene: 3,4 miliarde de euro din PNRR riscă suspendarea

Ministrul Fondurilor Europene: 3,4 miliarde de euro din PNRR riscă suspendarea

Benzina s-a ieftinit în România! Cât costă un litru de carburant joi, 5 noiembrie, în marile orașe

Benzina s-a ieftinit în România! Cât costă un litru de carburant joi, 5 noiembrie, în marile orașe

Florin Manole: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027

Florin Manole: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027

Premierul Luca Niculescu, mesaj important pentru investitorii străini! Ce planuri are Guvernul pentru relansarea economiei

Premierul Luca Niculescu, mesaj important pentru investitorii străini! Ce planuri are Guvernul pentru relansarea economiei

ANOFM: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile în România

ANOFM: Aproape 30.000 de locuri de muncă disponibile în România

Pensionarii cu venituri mici primesc până la 500 de lei de Crăciun, în funcție de nivelul pensiei

Pensionarii cu venituri mici primesc până la 500 de lei de Crăciun, în funcție de nivelul pensiei

Protest la Ministerul Finanțelor! Angajații INS cer salariile câștigate în instanță și acuză discriminări salariale

Protest la Ministerul Finanțelor! Angajații INS cer salariile câștigate în instanță și acuză discriminări salariale

Înmatriculările de mașini din România s-au prăbușit! Scădere de aproape 20% în doar trei luni

Înmatriculările de mașini din România s-au prăbușit! Scădere de aproape 20% în doar trei luni

Autostrada A7 Bacău – Pașcani: stadiul fizic a ajuns la 77% pe unul dintre loturi

Autostrada A7 Bacău – Pașcani: stadiul fizic a ajuns la 77% pe unul dintre loturi

Preț carburanți 4 noiembrie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină, motorină și GPL

Preț carburanți 4 noiembrie 2026. Unde găsesc șoferii cea mai ieftină benzină, motorină și GPL

Diferențe uriașe între județele României: Bucureștenii au de aproape patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu

Diferențe uriașe între județele României: Bucureștenii au de aproape patru ori mai mulți bani decât locuitorii din Giurgiu

Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale

Plafonarea prețurilor la gaze ar putea fi prelungită după expirarea schemei actuale

Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%

Voucherele de vacanță, în declin accentuat în 2026. Decontările au scăzut cu aproape 49%

Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare

Consilierul lui Isărescu avertizează: România e pe marginea prăpastiei financiare

Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele

Salariul minim ar putea ajunge la 5.079 de lei în 2027. Ce variante analizează Guvernul și cât cer sindicatele

Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei

Programul Rabla Auto 2026: Înscrierile deschise, vouchere de până la 18.500 de lei

Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută

Rețeaua de magazine Flanco a fost vândută

ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului

ANAF le permite românilor să reclame problemele de la ghișee. Cum pot evalua angajații și serviciile Fiscului

Prețul carburanților rămâne ridicat dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă

Prețul carburanților rămâne ridicat dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național

Grupul 5 de la Termocentrala Turceni a fost repornit după o nouă avarie. Unitatea de 285 MW a revenit în Sistemul Energetic Național

Rezervele valutare ale României scad cu 1,5 miliarde de euro în octombrie

Rezervele valutare ale României scad cu 1,5 miliarde de euro în octombrie

Ryanair vrea să crească prețurile la biletele de avion. Vor fi măsuri și pentru angajați

Ryanair vrea să crească prețurile la biletele de avion. Vor fi măsuri și pentru angajați

APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026

APIA: Înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 6% în octombrie 2026

Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut

Negocieri la Guvern pentru majorarea salariului minim în 2027. Sindicatele cer 5.000 de lei brut

Pensiile care au scăzut după recalculare

Pensiile care au scăzut după recalculare

Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor

Facturile la energie electrică ar putea crește cu până la 22%. Ce se întâmplă cu prețul gazelor

Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat

Florin Manole: Alocațiile copiilor nu vor fi majorate uniform, se propune sprijin direcționat

Majorări de până la 22% pentru facturile la electricitate și gaze

Majorări de până la 22% pentru facturile la electricitate și gaze

Taxa de 25 lei pe coletele din China se elimină de la 1 noiembrie, înlocuită cu taxe europene

Taxa de 25 lei pe coletele din China se elimină de la 1 noiembrie, înlocuită cu taxe europene

Salariile ar putea crește în 2027 sub ritmul inflației

Salariile ar putea crește în 2027 sub ritmul inflației

România înregistrează cea mai mare scumpire a curentului din UE

România înregistrează cea mai mare scumpire a curentului din UE

Guvernul prelungește cu trei luni limitarea prețului la motorină

Guvernul prelungește cu trei luni limitarea prețului la motorină

ANAF lansează un program de conformare voluntară pentru contribuabilii cu risc fiscal la TVA

ANAF lansează un program de conformare voluntară pentru contribuabilii cu risc fiscal la TVA

Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear

Ministrul Economiei cere majorarea voucherelor de vacanță și investitii in turismul balnear

Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în scădere cu 15,5% în primele nouă luni

Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în scădere cu 15,5% în primele nouă luni

INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie, dar tinerii rămân cei mai afectați

INS: Rata șomajului a scăzut la 6,3% în septembrie, dar tinerii rămân cei mai afectați

Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie! Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă

Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie! Câți bani pot primi românii pentru o mașină nouă

BNR avertizează împotriva creditelor în valută: au o rată a riscului dublă

BNR avertizează împotriva creditelor în valută: au o rată a riscului dublă

Prognoza pentru economia României a fost revizuită: va scădea cu 0,4% în 2026

Prognoza pentru economia României a fost revizuită: va scădea cu 0,4% în 2026

Nuclearelectrica: Unitățile de la Cernavodă rămân oprite, nivelul Dunării e insuficient pentru repornire

Nuclearelectrica: Unitățile de la Cernavodă rămân oprite, nivelul Dunării e insuficient pentru repornire

Prețul gazelor naturale explodează în Europa. Cotațiile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani

Prețul gazelor naturale explodează în Europa. Cotațiile au atins cel mai ridicat nivel din ultimii ani

62% dintre români vor să scape de datoriile la bancă înainte de termen

62% dintre români vor să scape de datoriile la bancă înainte de termen

Nuclearelectrica a aprobat împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Cernavodă

Nuclearelectrica a aprobat împrumut de 800 de milioane de euro pentru retehnologizarea Cernavodă

Guvernul elimină taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar rămân taxele europene

Guvernul elimină taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE, dar rămân taxele europene

Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Buget de 35,4 milioane de lei

Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Buget de 35,4 milioane de lei

Rata șomajului a scăzut, potrivit ANOFM

Rata șomajului a scăzut, potrivit ANOFM

HiSky riscă să rămână la sol de la 1 noiembrie. ROMATSA reclamă datorii de aproape 6,9 milioane de lei

HiSky riscă să rămână la sol de la 1 noiembrie. ROMATSA reclamă datorii de aproape 6,9 milioane de lei

Sindicatele cer întâlniri cu Guvernul pentru salariul minim în 2027

Sindicatele cer întâlniri cu Guvernul pentru salariul minim în 2027

Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%

Renault Group: vânzările scad cu 2,2% la nouă luni, Dacia înregistrează un recul de 9,7%

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