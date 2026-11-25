Publicat 25 nov. 2026, 10:19 Sursă Știri Botoșani

Secțiunea Autostrăzii Moldovei (A7) dintre Bacău și Roman, cu o lungime de 30 de kilometri, va fi deschisă circulației în cursul acestui an. Restul tronsonului până la Pașcani urmează să fie finalizat în prima parte a anului viitor.

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