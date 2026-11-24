Ștefan-Ovidiu Popa a precizat marți, 24 noiembrie, că 30 de kilometri din Autostrada A7 vor fi deschiși până la sfârșitul anului, iar finalizarea completă a tronsonului Bacău–Pașcani este estimată pentru prima jumătate a lui 2027.
Ministrul Transporturilor, Ștefan-Ovidiu Popa, a anunțat într-o vizită pe șantier că sectorul de 30 de kilometri până la Roman Sud va fi pus în circulație până la 31 decembrie. Restul tronsonului, de la Roman Sud la Mircești (19 km), urmează să fie deschis la începutul anului viitor, iar întregul traseu Bacău–Pașcani până la jumătatea anului 2027.
Termenul inițial a fost depășit de trei ori
Aceasta este a treia modificare a calendarului pentru acest tronson în 2026. Fostul ministru Ciprian Șerban a anunțat inițial că secțiunea Adjudu Vechi–Săbăoani (95 km) va fi finalizată la 31 august, iar ultimii 27 de kilometri până la Pașcani la 22 decembrie. Ulterior, termenul pentru Săbăoani a fost mutat la finele anului, iar acum obiectivul pentru decembrie s-a redus la Roman Sud.
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, care a participat la vizită alături de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a subliniat progresul lucrărilor. El a menționat că constructorul local a avut un ritm susținut de la Buzău până la Pașcani.
Stadiul lucrărilor și finanțarea SAFE
Cristian Pistol a precizat că gradul de execuție este de 83% pe lotul 1, 70% pe lotul 2 și 62% pe lotul 3. Pe cele trei loturi, cu o lungime totală de 77 km, constructorul UMB are mobilizați peste 1.500 de muncitori și mai mult de 900 de utilaje.
Ministrul Popa a anunțat că programul SAFE a devenit operațional după ce Ministerul Finanțelor a acordat credite de angajament în valoare de 35 de miliarde de lei. Pistol a precizat că respectarea noului calendar depinde de condițiile meteo și de finanțare, lucrările rămase urmând să fie plătite de la bugetul de stat după încheierea PNRR.
Pistol a mai declarat că obiectivul este ca până vara viitoare să se poată circula pe drumuri de mare viteză între Pașcani și Constanța (605 km), Pașcani și Tigveni (522 km) sau Pașcani și Craiova (600 km).