Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 nov. 2026, 14:57

Ștefan-Ovidiu Popa a precizat marți, 24 noiembrie, că 30 de kilometri din Autostrada A7 vor fi deschiși până la sfârșitul anului, iar finalizarea completă a tronsonului Bacău–Pașcani este estimată pentru prima jumătate a lui 2027.

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