Scris de Ionuț Nichita Publicat: 21 nov. 2026, 08:17

Vremea se răcește ușor sâmbătă, 21 noiembrie, în mai multe regiuni ale țării, însă în sud și sud-est temperaturile se mențin peste valorile normale pentru această perioadă.

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