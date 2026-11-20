Vântul puternic a provocat pagube în județul Bacău. Copaci au căzut peste mașini, drumuri și linii electrice, iar o conductă de gaz a fost avariată.
Vântul puternic a provocat mai multe pagube în județul Bacău, în noaptea de joi spre vineri, 19-20 noiembrie. Mai mulți copaci au fost doborâți pe șosele, peste autoturisme și peste rețelele electrice, iar un acoperiș desprins de rafalele puternice a avariat o conductă de gaze naturale. Pompierii au intervenit în mai multe localități pentru îndepărtarea arborilor și eliminarea pericolelor.
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, una dintre intervenții a avut loc în localitatea Solonț, unde o porțiune din acoperișul unei locuințe a fost smulsă de vânt și a lovit o conductă de gaz.
În urma incidentului, alimentarea cu gaze naturale a fost oprită, iar operatorul de distribuție a fost notificat pentru remedierea problemei.
Copaci prăbușiți pe drumuri și rețele electrice în Bacău
Probleme au fost semnalate și în alte localități din județ. În satul Pâncești, comuna Sascut, un copac a căzut pe carosabil și a avariat mai multe linii electrice.
Un alt incident s-a produs în Poiana Sărată, comuna Oituz, unde un arbore prăbușit pe DN 11 a blocat una dintre benzile de circulație. O situație asemănătoare a fost înregistrată și în localitatea Pârjol.
În municipiul Bacău, pe strada Aviatorilor, un copac a căzut peste un autoturism, provocând pagube materiale.
Din fericire, în urma incidentelor provocate de vântul puternic nu au fost înregistrate victime.
Pompierii au intervenit în mai multe localități din județ
Pentru gestionarea situațiilor de urgență, ISU Bacău a mobilizat echipaje de pompieri, fiind solicitat sprijinul serviciilor voluntare pentru situații de urgență și al operatorilor de utilități.
Intervențiile au vizat îndepărtarea copacilor căzuți, eliberarea carosabilului și gestionarea avariilor produse asupra infrastructurii electrice și de gaze naturale.
Autoritățile au acționat pentru limitarea riscurilor și prevenirea unor incidente suplimentare, în contextul fenomenelor meteorologice severe.
Județul Bacău, sub avertizări de cod roșu și cod portocaliu de vânt
Pagubele au fost înregistrate în contextul avertizărilor meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie. Județul Bacău s-a aflat sub avertizări de cod portocaliu și cod roșu de vânt puternic, în funcție de zona geografică și altitudine.
În zonele joase și în cele montane au fost prognozate rafale puternice, care au favorizat căderea arborilor și desprinderea unor elemente de construcție.
Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate și construcțiilor care pot fi afectate de rafalele de vânt. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă cablurile electrice căzute și să anunțe imediat serviciile de urgență în cazul apariției unor situații periculoase.
Vântul puternic continuă să reprezinte un risc pentru mai multe zone ale țării, iar populația este îndemnată să urmărească avertizările meteorologice și mesajele transmise de autorități.