Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 nov. 2026, 19:51

Judecătoria Balș a achitat luni, 23 noiembrie 2026, cei patru polițiști trimiși în judecată pentru modul în care au gestionat căutarea Alexandrei Măceșanu. Instanța a considerat că fapta nu este prevăzută de legea penală.

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