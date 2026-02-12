Actualitate· 1 min citire
6 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei
12 feb. 2026, 15:42
Actualizat: 12 feb. 2026, 15:42
6 persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
În total, de la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese
Şase persoane au murit săptămâna trecută din cauza gripei, iar în total, de la începutul sezonului, au fost raportate 74 de decese, potrivit Institutului Naţional de Statistică.
În săptămâna 2 - 8 februarie s-au înregistrat peste 100.000 de cazuri de infecţii respiratorii - în scădere faţă de săptămâna anterioară.
Faţă de aceeaşi săptămână a sezonului precedent, scăderea este de 33%.
În prima săptămână din luna februarie s-au înregistrat 6.700 de cazuri de gripă clinică, de asemenea în scădere faţă de săptămâna anterioară, dar şi faţă de anul trecut. Până în prezent au fost înregistrate 1.300.000 de vaccinări antigripale.
Citește și:
- 19:40 - Influencerița din CHina care vindea lumânări „magice”, arestată pentru fraudă
- 18:45 - 📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie
- 18:02 - România începe 2026 cu excedent bugetar, după majorări de taxe și reduceri drastice de cheltuieli
- 17:05 - Ana Maria Păcuraru: „Evacuarea personalului ambasadei SUA din Israel”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bacau și pe Google News