Accident rutier în comuna Mărgineni: un bărbat rănit după coliziunea dintre două autoturisme

În dimineața zilei de 4 februarie 2026, în jurul orei 09:20, pompierii militari din cadrul ISU Bacău au fost solicitați să intervină pe DN 2G, în comuna Mărgineni, satul Luncani, după ce două autoturisme au fost implicate într-un accident rutier. La fața locului s-au deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD. Echipele de salvare au constatat că evenimentul s-a produs în urma coliziunii frontale dintre două autovehicule. În urma impactului, un singur bărbat, în vârstă de aproximativ 28 de ani, a fost rănit. Victima era conștientă la sosirea pompierilor și prezenta dureri la nivelul membrelor inferioare. Aceasta a primit îngrijiri medicale de urgență la fața locului, după care a fost transportată de ambulanța SMURD la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Bacău pentru investigații medicale suplimentare. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru curățarea carosabilului, astfel încât traficul să fie reluat în condiții de siguranță.

Potrivit unui comunicat al Poliției:„Un tânăr de 20 de ani din comuna Balcani, în timp ce conducea un autoturism pe direcția Moinești – Bacău, pe DN2IG, în interiorul localității Luncani, într-o curbă la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat frontal în coliziune cu un autoturism condus regulamentar din sens opus de un tânăr de 29 de ani din comuna Parava. Ambii conducători se aflau singuri în autoturisme, au fost răniți ușor și niciunul nu se afla sub influența alcoolului. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal privind comiterea infracțiunii de vătămare corporală din culpă.”

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale accidentului.