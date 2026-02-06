Accident rutier în Mărgineni. O persoană a fost transportată la spital

Pompierii militari au intervenit, astăzi, în jurul orei 11:35, în urma producerii unui accident rutier în comuna Mărgineni, sat Podiș, județul Bacău. Potrivit informațiilor transmise de autorități, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă (ASAS), precum și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. În urma accidentului a rezultat o victimă conștientă și cooperantă. Persoana a fost evaluată medical la fața locului, ulterior fiind transportată la spital de echipajul SAJ Bacău, pentru investigații suplimentare și acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. Pompierii au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii evenimentului, pentru eliminarea oricărui pericol. Circumstanțele în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de către autoritățile competente.