Alertă medicală din cauza GRIPEI! Spitalele, sub presiune maximă: persoanele vulnerabile, cele mai afectate

Valul de infecții respiratorii și îmbolnăvirile de gripă fac ravagii în toată țara

Valul de infecții respiratorii și îmbolnăvirile de gripă fac ravagii în toată țara! Tot mai mulți oameni ajung la medic, iar spitalele rămân sub presiune. Cele mai afectate sunt persoanele vulnerabile, iar autoritățile vorbesc în continuare despre decese provocate de gripă. Autoritățile locale au impus măsuri clare pentru limitarea îmbolnăvirilor și insistă pe prevenție.

Numărul îmbolnăvirilor a crescut semnificativ într-o singură săptămână, iar spitalele din județul Olt au raportat numeroase cazuri noi. Cele mai multe sunt infecții respiratorii acute, urmate de pneumonii și gripă.

„În săptămâna precedentă, la nivelul județului Olt s-au înregistrat 708 cazuri de infecții respiratorii acute cu 57 de internări, 259 de cazuri de pneumonii cu 56 de internări și 79 de cazuri de gripă confirmate, cu 50 de internări", a declarat purtătorul de cuvânt DSP Olt Gabriela Gogiu.



De la începutul sezonului rece, în județ au fost raportate sute de cazuri de gripă, iar bilanțul deceselor a ajuns la trei. Autoritățile au intensificat măsurile de prevenire, mai ales în rândul copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli cronice.

„În săptămâna precedentă s-a înregistrat al treilea deces prin gripă. Este vorba despre o persoană de sex feminin, în vârstă de 80 de ani, din mediul rural, având condiții medicale preexistente. Persoana a fost nevaccinată antigripal în sezonul rece 2025-2026”, a precizat reprezentantul DSP.



„Părinții au primit informații practice despre modalitățile de transmitere a gripei, importanța igienei mâinilor și a igienei respiratorii, rolul aerisirii spațiilor și al evitării aglomerației în perioadele cu circulație intensă a virusurilor gripale, importanța vaccinării antigripale ca măsură eficientă de prevenție”, a mai spus Gabriela Gogiu.



În spitale au fost impuse măsuri stricte, cu triaj epidemiologic, reguli clare de igienă și acces limitat al vizitatorilor, mai ales în secțiile ATI și neonatologie.