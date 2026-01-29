Actualitate· 1 min citire
Alerte de posibile inundații pe râuri din Maramureş, Crișana, Banat şi Oltenia
29 ian. 2026, 13:39
Actualizat: 29 ian. 2026, 13:39
Articol scris de Scris de Realitatea de Bacau
Hidrologii atrag atenţia că pe aceste râuri se pot produce creşteri de debite
Mai multe râuri din Maramureş, Crișana, Banat şi Oltenia sunt avertizate cu alerte de inundaţii în această perioadă.
Până la ora 9 este activ un cod portocaliu pentru râul Jiu, în judeţul Dolj.
În plus, până diseară la ora 18:00 este în vigoare un cod galben pentru ape curgătoare din judeţele Maramureş, Satu Mare, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj şi Gorj.
Hidrologii atrag atenţia că pe aceste râuri se pot produce creşteri de debite, dar şi viituri.
