Anca Alexandrescu, apel pentru români în ziua marelui protest: ”Trebuie să fim cât mai mulți în stradă. Până aici a fost!”-VIDEO

Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a anunțat că, la ora 12:00, va fi în Piața Victoriei, pentru a protesta timp de 12 minute împotriva abuzurilor sistemului

Anca Alexandrescu a lansat un apel pentru români în ziua marelui protest. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a anunțat că, la ora 12:00, va fi în Piața Victoriei, pentru a protesta timp de 12 minute împotriva abuzurilor sistemului, și a subliniat că „trebuie să fim cât mai mulți în stradă”.

”Eu am plecat spre Piața Victoriei, voi fi acolo la ora 12:00, pentru a protesta timp de 12 minute. Voi unde mergeți să protestați? Sub ce formă protestați? Ați văzut că se poate protesta oriunde, sub orice formă. Ideea e să atragem atenția asupra faptului că nu se mai poate. Până aici a fost!

Ați văzut, și aseară, în emisiunea mea, fostul șef al Autorității Electorale Permanente a confirmat ceea ce spunem noi de un an și ceva, anume că alegerile au fost anulate ilegal și că nu se poate ca lucrurile să rămână așa.

Trebuie să plătească toți pentru ceea ce au făcut, cei care erau la putere în acel moment, membri CCR, și nu se poate lucrul acesta decât după ce vor pleca cei care se află acum la guvernare.

Trebuie să fim cât mai mulți în stradă. Vă aștept să vă văd”, a declarat Anca Alexandrescu, pe pagina sa de Facebook.