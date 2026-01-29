Anca Alexandrescu, dezvăluiri bombă din dosarul de mită de la PNL: „O parte dintre doamnele de la Cotroceni sunt de la PNL Sector 1. Ce coincidență!”

Într-o nouă ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu

Într-o nouă ediție explozivă a emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu a comentat dosarul exploziv al mitei care zguduie PNL și lovește direct în imaginea de partid „curat. Anca Alexandrescu a vorbit despre personaje politice grele care apar în decorul acestui caz și despre o poveste care, dincolo de ancheta procurorilor, scoate la suprafață fisuri adânci într-un sistem ce se revendică drept onest, dar care pare din nou urmărit de umbre greu de ignorat.

”S-a găsit corupție la PNL, la oneștii oneștilor? La partidul lui Bolojan? La prietenii lui? Cum e posibil așa ceva? E al doilea caz. Mișună în jurul lui Bolojan, e ceva în aer. M-am documentat repede să văd cine e doamna. Ieri vindea papuci pe un grup. O să vă arăt. Cine știe mai bine ca Alexandreasca despre cine e vorba?

Acum, pe undeva este ceva. Eu nu cred că ea s-a ocupat cu lucrul acesta, sigur, și-a făcut poze cu toți, și cu Ciucă, și cu Cîțu, și cu Orban, și cu Nicușor Dan, și cu Bolojan, și cu Ciucu. Nu întâmplător spun, că zic procurorii că cică a pretins sume între 100.000 și un milion de euro pentru un candidat la Primăria București. Cine o fi? Nicușor Dan sau domnul Ciucu? Nu știu, aștept să iasă să spună, mai ales ăștia care s-au fotografiat, pentru că doamna era președinta organizației de femei al PNL Sectorul 1, adică nu era oricine.

Poate domnul Mircea Toader de la PNL știe mai bine? Doamna se ocupa și cu vândut sârmă, o să vă arăt că tot ce spun e pe bază de probe. Promitea rezolvarea unor dosare cu procurori, pretinzând că are relații cu niște persoane de la Administrația Prezidențială care pot înlesni astfel de lucruri? Acum dacă stau să mă gândesc că pe acolo, pe la Cotroceni, Nicușor a chemat magistrați, nu știu ce să zic. Mai ales că am înțeles că o parte dintre doamnele de acolo, de la Cotroceni, sunt de la PNL Sector 1. Ce coincidență!”, a spus Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii Culisele Statului Paralel.

