Au început înscrierile pentru a intra în direct cu jurnalistul Sorin Roșca Stănescu

Jurnalistul Sorin Roșca Stănescu a anunțat lansarea unei noi platforme online prin care persoanele interesate pot intra în contact direct cu el. Site-ul, disponibil la adresa directcusrs.com, permite înscrierea pentru discuții individuale cu jurnalistul, într-un interval stabilit zilnic.

Potrivit anunțului făcut de Stănescu, înscrierile sunt deschise în fiecare zi, iar conversațiile vor avea loc între orele 11:00 și 12:00. Cei care completează formularul de pe platformă vor fi contactați direct de jurnalist pentru a stabili detaliile dialogului.

Inițiativa este destinată tuturor celor care doresc să transmită informații, să adreseze întrebări sau să semnaleze probleme legate de activitatea autorităților. De asemenea, platforma poate fi folosită și pentru discuții pe teme de actualitate sau pentru prezentarea unor situații care merită aduse în atenția publicului.

Sorin Roșca Stănescu a precizat că discuțiile purtate prin intermediul acestei platforme vor beneficia de confidențialitate totală, subliniind că scopul proiectului este de a facilita un contact direct și deschis între jurnalist și cetățeni.