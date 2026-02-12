Austeritatea lui Bolojan în Sănătate. Sindicatele anunță pregătiri pentru greva generală

„Sporurile sunt calculate la salariile din 2018”

Lipsa unei reacții oficiale din partea Guvernului până la acest moment forțează reprezentanții sistemului medical să continue acțiunile de protest. Gabriel Predica, vicepreședintele „Solidaritatea Sanitară”, a declarat la Realitatea PLUS că miza principală este protejarea sănătății publice de măsurile de austeritate care amenință stabilitatea personalului și calitatea actului medical.

Sănătatea nu suportă tăieri: Riscul disponibilizărilor

Vicepreședintele „Solidaritatea Sanitară”, Gabriel Predica, avertizează că sistemul sanitar este un domeniu critic, unde politicile de austeritate — precum tăierea sporurilor sau disponibilizările — nu pot fi aplicate fără a pune în pericol viața pacienților. Într-un sistem deja subfinanțat, orice reducere de personal sau de venituri ar putea duce la un colaps operațional.

Salarii devalorizate de inflație

O problemă majoră semnalată este înghețarea sporurilor la nivelul grilei salariale din anul 2018. Având în vedere că inflația cumulată din ultimii ani s-a apropiat de pragul de 60%, puterea de cumpărare a angajaților din sănătate a scăzut dramatic. Practic, neaplicarea grilei actualizate echivalează cu o tăiere masivă de salariu, compensațiile fiind acum insuficiente în raport cu costul vieții și complexitatea muncii prestate.

Procedura legală pentru declanșarea Grevei Generale

Deși tensiunea din sistem este maximă, declanșarea grevei generale trebuie să respecte pașii legali. Din punct de vedere procedural, conflictul oficial de muncă poate fi declanșat doar după ce actul normativ vizat este adoptat și publicat în Monitorul Oficial.

Până la acel moment, sindicatele monitorizează atent evoluția legislativă. Deși nu există încă o dată certă pentru oprirea totală a activității, greva generală rămâne pe masă ca ultimă soluție de apărare a drepturilor angajaților din sistemul medical.