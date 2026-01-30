Bacău: Bărbat cercetat pentru pornografie infantilă, reținut de procurorii DIICOT

Un bărbat în vârstă de 20 de ani este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă, după ce polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a acestuia. Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie – octombrie 2024, tânărul ar fi deținut, stocat și distribuit, prin intermediul unor sisteme informatice, 21 de fișiere video care conțineau imagini cu minori aflați în ipostaze sexuale explicite. De asemenea, în intervalul septembrie 2024 – ianuarie 2026, acesta ar fi deținut și stocat în telefonul mobil alte 24 de materiale pornografice cu minori, unul dintre fișiere fiind distribuit prin intermediul unei aplicații online. În cadrul urmăririi penale, la data de 29 ianuarie 2026, polițiștii au efectuat o percheziție la locuința bărbatului din comuna Sănduleni, județul Bacău, ocazie cu care au fost descoperite și ridicate mai multe dispozitive de stocare a datelor. La aceeași dată, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea persoanei cercetate. Vineri, 30 ianuarie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a fost sesizat cu propunerea de arestare preventivă. Reprezentanții autorităților precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.