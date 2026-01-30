Bacău: Cinci persoane rănite într-un accident rutier pe DN2-E85, în localitatea Bogdan Vodă

Cinci persoane au fost rănite, joi, 29 ianuarie, în urma unui accident rutier produs pe DN2-E85, în localitatea Bogdan Vodă, județul Bacău, în care au fost implicate două autoturisme și o ambulanță care transporta un pacient, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bacău.Conform polițiștilor, un bărbat de 57 de ani, din județul Ilfov, a intrat cu autoturismul pe care îl conducea în coliziune cu un autovehicul condus regulamentar, în fața sa, de un bărbat de 77 de ani, din comuna Săucești. În urma impactului, autoturismul acestuia a fost proiectat pe sensul opus de mers, unde a intrat în coliziune cu o ambulanță aflată în regim normal de circulație, care transporta un pacient. În urma accidentului au fost rănite cele trei persoane aflate la volanul vehiculelor implicate, un pasager din ambulanță, precum și pacientul transportat de echipajul medical. Victimele au primit îngrijiri medicale.

Potrivit IPJ Bacău, niciunul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența alcoolului la momentul producerii accidentului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.