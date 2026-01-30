Bacău: Două persoane arestate preventiv pentru trafic de droguri de mare risc și punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consum

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, împreună cu procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, au documentat activitatea infracțională a două persoane, un bărbat și o femeie, cu vârste de 43 și 48 de ani, cercetate pentru infracțiuni din sfera traficului de droguri și a substanțelor psihoactive. Potrivit anchetatorilor, începând cu luna martie 2025, cele două persoane, împreună cu o altă persoană, ar fi constituit un grup infracțional organizat, având ca scop obținerea de beneficii materiale din comercializarea de substanțe interzise. În perioada martie – noiembrie 2025, membrii grupării ar fi procurat, deținut, manipulat, intermediat și comercializat, în municipiul Bacău, diferite cantități de produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și droguri de mare risc. Conform actelor de urmărire penală, substanțele ar fi fost vândute la prețuri cuprinse între 100 și 150 de lei și ar include droguri de mare risc precum 5F-ADB, ADB-BUTINACA, MDMB-BUTINACA, MDMB-INACA și ADB-4en-PINACA. Totodată, ancheta a relevat că, pe parcursul anului 2025, cei doi ar fi pus la dispoziție propria locuință pentru consumul ilicit de droguri sau ar fi tolerat desfășurarea unor astfel de activități. În cursul urmăririi penale au fost indisponibilizate mai multe cantități de substanțe interzise. De asemenea, în urma unei percheziții domiciliare, au fost descoperite și ridicate 15 doze de substanță vegetală impregnată cu droguri de mare risc, precum și alte produse psihoactive și mijloace de probă relevante pentru cauză. La data de 27 ianuarie 2026, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore. Ulterior, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Bacău a admis propunerea de arestare preventivă, dispunând măsura pentru o perioadă de 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău. Autoritățile precizează că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile prevăzute de lege, precum și de prezumția de nevinovăție.