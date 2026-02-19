Bacău: Jandarmii au intervenit pentru sprijinirea șoferilor în urma avertizărilor meteo

Efectivele Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău au intervenit, în cursul zilei de miercuri, 18 februarie, în care au fost emise avertizări meteorologice privind ninsori și viscol, pentru sprijinirea participanților la trafic în mai multe zone din județ. Potrivit informațiilor transmise de instituție, echipajele au acționat în localitățile Podu Turcului și Berzunți, precum și în Bacău, unde mai multe autoturisme au derapat din cauza carosabilului acoperit cu zăpadă. Jandarmii au acordat sprijin pentru repunerea autovehiculelor pe carosabil, au efectuat tractări ușoare și au asigurat măsuri de siguranță în zonele afectate, pentru prevenirea producerii unor incidente suplimentare. Intervențiile au vizat atât fluidizarea traficului, cât și protejarea persoanelor aflate în dificultate. De asemenea, jandarmii montani au fost prezenți în zonele turistice, unde au oferit informații vizitatorilor și au intervenit, la nevoie, pentru acordarea de sprijin. Reprezentanții Jandarmeriei recomandă conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de iarnă și să respecte indicațiile autorităților din teren.