Bărbat din Bacău, reținut și arestat preventiv după ce a amenințat cu moartea mai mulți polițiști

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 09:33

Un bărbat din județul Bacău a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj, furt și furt calificat, în urma unor incidente petrecute în comuna Odobești.

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