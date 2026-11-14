Bărbat din Bacău, reținut și arestat preventiv după ce a amenințat cu moartea mai mulți polițiști

Un bărbat din județul Bacău a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de ultraj, furt și furt calificat, în urma unor incidente petrecute în comuna Odobești.
Bărbatul a fost reținut inițial în cadrul unui dosar.
Apelând 112 pentru a reclama un pretins furt, el a folosit prezența a doi agenți de la Secția 6 Poliție Rurală Traian pentru a transmite amenințări de răzbunare (însoțite de gesturi cu un briceag) la adresa polițistului care îl reținuse anterior.
Printr-un nou apel la 112, în care reclama o agresiune, bărbatul a fost preluat de polițiști și dus la Spitalul Județean de Urgență Bacău pentru investigații. Pe parcursul transportului și al îngrijirilor, acesta i-a amenințat direct cu moartea pe ambii agenți.
La data de 12 noiembrie, procurorii au dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore și au reunit dosarul privind amenințările cu cel în care era deja cercetat pentru furturi. O zi mai târziu, pe 13 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Bacău a admis propunerea Parchetului de a-l atrage în arest preventiv.
În prezent, inculpatul este cercetat pentru trei infracțiuni de ultraj, alături de furt și furt calificat. Autoritățile reamintesc că, potrivit legii, acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie judecătorească definitivă.