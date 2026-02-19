Bărbați din Brăila prinși în flagrant de jandarmii băcăuani încercând să fure combustibil dintr-un TIR

În dimineața zilei de 18 februarie 2026, jandarmii din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău au intervenit pentru a opri cinci bărbați suspectați că încercau să sustragă combustibil din rezervorul unui TIR parcat pe strada Chimiei din municipiul Bacău.

La sosirea echipajului, doi dintre suspecți au fugit cu autoturismele, iar ceilalți trei au încercat să se sustragă pe câmpul din apropiere. Jandarmii au reușit să imobilizeze unul dintre aceștia, care a abandonat un acumulator auto și o geacă ce conținea mai mulți magneți, folosiți probabil pentru tentativa de furt.

În scurt timp, unul dintre cei doi care părăsiseră zona cu mașinile a revenit și a fost identificat de forțele de ordine.

Celor doi bărbați reținuți le-au fost întocmite actele de sesizare a organelor de cercetare penală și au fost conduși la Poliție pentru continuarea cercetărilor și luarea măsurilor legale corespunzătoare.