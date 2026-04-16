Bărbatul care a murit în incendiul devastator din Onești era părintele Clement Popa. A slujit timp de 40 de ani

Un incendiu puternic izbucnit în noaptea de 16 aprilie, într-o locuință din municipiul Onești, s-a încheiat tragic. Un bărbat, preot, și-a pierdut viața, iar o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a suferit un atac de panică.

Bărbatul care și-a pierdut viața în incendiul izbucnit în noaptea de 15 spre 16 aprilie, în cartierul Slobozia din Onești, este părintele Clement Popa, un preot cunoscut și respectat în comunitate. Avea 66 de ani și, chiar dacă ieșise recent la pensie, continua să fie alături de oameni.

Părintele Clement Popa a fost, timp de aproape 40 de ani, preot în comunitatea din Slobozia. Oamenii îl descriu ca fiind mereu aproape de ei, mai ales în momentele dificile. După pensionare, nu s-a retras complet, ci a ales să slujească în continuare, voluntar, rămânând implicat în viața enoriașilor.

Cei care l-au cunoscut spun că era un om dedicat, care nu lipsea atunci când oamenii aveau nevoie de sprijin. De-a lungul anilor, a oficiat slujbe importante pentru comunitate, inclusiv comemorările victimelor inundațiilor din 1991, provocate de ruperea Barajului Belci, un moment care a marcat puternic zona. Părintele Clement Popa este victima incendiului care i-a cuprins locuința în cursul nopții. Flăcările s-au extins rapid, iar echipajele de intervenție nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Știre inițială - Incendiu devastator în Onești

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, intervenția a avut loc pe strada Siliștei, din cartierul Slobozia. Incendiul a afectat o locuință cu parter și mansardă, extinzându-se pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un echipaj SMURD.

Pompierii au găsit în interior trupul carbonizat al unui bărbat de 66 de ani

În momentul în care echipajele au ajuns, incendiul se manifesta generalizat, iar pompierii luau în calcul posibilitatea ca persoane să fie surprinse în interior. Din păcate, temerile s-au confirmat. În locuință a fost descoperit trupul carbonizat al unui bărbat în vârstă de aproximativ 66 de ani.

O femeie de 53 de ani, aflată la fața locului, a suferit un atac de panică în urma incendiului. Aceasta a fost preluată de echipajul SMURD și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe din Onești pentru îngrijiri medicale.

Cauza probabilă a incendiului: utilizarea focului deschis în spații închise

După lichidarea incendiului, pompierii au intervenit pentru înlăturarea efectelor și pentru a preveni reaprinderea focului. Primele cercetări indică drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații închise, însă ancheta continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.