Bolojan recunoaște că i-a sărăcit pe români cu impozitele: Puteam să majorăm în fiecare an cu câteva procente, ca oamenii să nu simtă

La doar două zile după demiterea prin moțiune de cenzură și în condițiile în care interimatul său pare să fie de scurtă durată, Ilie Bolojan începe să admită public că unele dintre măsurile de austeritate impuse au fost excesive și i-au lovit direct pe românii cu venituri mici. Unul dintre exemplele oferite chiar de premierul interimar este majorarea impozitelor pe proprietate.

Într-un interviu la un post TV, Ilie Bolojan a fost întrebat direct ce măsură pe care a luat-o în cursul mandatului o consideră excesivă sau greșită.

"Când guvernezi sub presiune, când uneori ai copiloți care trag de volan cu o mașină pe un drum accidentat și te mai și încurcă, nu toate măsurile pe care le ai pot fi rafinate sau calculate."

Solicitat să precizeze concret despre ce măsură este vorba, Bolojan a indicat majorarea impozitelor, o decizie impusă de la 1 ianuarie anul acesta și care i-a șocat pe mulți români.

"Am majorat impozitele pe proprietate, aveam un jalon și, în loc să majorăm în fiecare an cu câteva procente, ca oamenii să nu simtă, am luat măsura de majorare eliminând anumite excepții. În felul acesta, în aceste zone, creșterile au fost mai mari. Nu am luat în calcul că, la o clădire, pe lângă majorare, mai era ceva, iar în aceste zone au fost creșteri mai mari. A fost și o amânare a acestor legi, datorită contestării…"

Întrebat dacă regretă, Ilie Bolojan a răspuns „NU”, afirmând că a fost o punere în aplicare nerafinată, pe care a căutat să o corecteze.

În același interviu, premierul interimar a justificat și alte măsuri fiscale, afirmând că „majorarea, creșterea de TVA era o măsură inevitabilă, pentru că toate discuțiile pe care le-am avut cu specialiștii legate de consolidarea veniturilor s-au bazat și pe creșterea de TVA.”

Cât au crescut impozitele pe locuințe la 1 ianuarie 2026

Impozitele pe proprietăți au crescut, în medie, cu aproximativ 70% de la 1 ianuarie 2026 , arată datele oficiale.

Cele mai semnificative majorări au fost în orașele unde au fost eliminate reducerile pentru vechimea clădirilor, ceea ce a dus la creșteri de peste 70%. așa cum s-a întâmplat în București, unde impozitul pentru un apartament cu patru camere a ajuns la 1.000–1.200 de lei pe an .

În mediul rural, impozitele au crescut tot cu 60–70%, în medie.