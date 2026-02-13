Călin Georgescu, mesaj tranșant: Măștile au căzut și regele este gol. Dacă ar desecretiza ședința CSAT, ar intra în pușcărie în 24 de ore

Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar

Un nou termen important are loc astăzi pentru Călin Georgescu la Tribunalul București! Magistrații vor analiza contestația formulată de avocații candidatului interzis asupra deciziei de prelungire a controlului judiciar, măsura dispusă încă de acum un an de zile, în dosarul de propagandă legionară în care va începe judecata pe fond în următoarea perioadă.

Călin Georgescu: ”Vedeți, nu sunt eu subiectul, subiectul este existența noastră ca națiune. Astrăzi am să spun ceva interesant pentru societate sau nou, că interesante au fost toate.

Data de 6 decembrie 2024 a fost un punct de infelxiune pentru că a fost totul și este totul pentru binele nostru suprem. Nu s-a desecretizat ședința CSAT, dar s-a desecretizat sistemul pentru că fără data de 6 decembrie...

Mai periculoasă decât frauda sistemului este autofrauda, adică înșelarea de sine, când se ajunge la orbire colectivă și la decadență. Adică, problema nu este robia, ci faptul că te obișnuiești cu ea.

Poporul român pe data de 24 noiembrie a spus NU robiei și fariseismului și a spus DA lui Dumnezeu, a spus Da libertății și democrației participative.

Pe cale de consecință, sistemul pe data de 6 decembrie 2024 a anulat alegerile în timpul alegerilor, când deja votul poporului român în favoarea mea era covârșitor.

Ei au anulat alegerile din disperare pentru că poporul român putea să își ia țara înapoi și au făcut-o împreună cu colegi externi, respectiv Comisia Europeană, lucru dovedit de raportul Comisiei Juridice al Congresului american și în special de anexele care au apărut acum o zi. Eu am precizat că vor apărea și alte clarificări și au apărut.

Vă spun mai departe că vor apărea și mai multe clarificări începând de astăzi. Anexa 6 și 7 clarifică ingerințele grave ale Comisiei Europene care ar fi trebuit să apere democrația, dar nu a făcut altceva decât, împreună cu sitemul din România, să o îngroape.

Acum, sigur că sistemul a făcut o mișcare greșită, iar sahul greșeală așteaptă și evident că se joacă până când? Până când cade regele. Nu s-a desecretizat ședința CSAT, firește, pentru că le este frică, și are de ce să le fie frică pentru că dacă s-ar desecretiza ședința CSAT din data de 28 noiembrie 2024, în 24 de ore ar intra toți la pușcărie.

Desecretizarea ședinței CSAT nu s-a întâmplat, sigur, încă, dar s-a desecretizat tot sistemul și de asta am spus că este în binele nostru suprem pentru că de un an de zile a ieșit la iveală tot, și-au dat arama pe față.

Cei care au furat alegerile pe 6 decembrie, astăzi, fură pâinea de la oameni și distrug vieți, și distrug destine. Totul a ieșit la iveală și poporul român cu siguranță că a înțeles acest lucru mai ales că nu am boicotat anularea alegerilor din 6, ci am continuat să mergem mai departe pentru a deconspira totul, inclusiv mascarada alegerilor din luna mai.

Măștile au căzut și regele este gol.”





