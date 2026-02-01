Carlos Alcaraz câștigă în premieră Australian Open, după o victorie spectaculoasă în fața lui Novak Djokovic
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, liderul clasamentului mondial, a cucerit pentru prima dată trofeul de la Australian Open, după ce l-a învins în finală pe sârbul Novak Djokovic în patru seturi, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Meciul s-a disputat duminică, la Melbourne Park, și a durat puțin peste trei ore.
După un prim set pierdut, Alcaraz a revenit spectaculos și a preluat controlul partidei, fiind mai eficient în momentele decisive. Spaniolul a reușit 36 de lovituri câștigătoare și a fructificat cinci din cele 16 mingi de break avute, în timp ce Djokovic a comis un număr ridicat de erori neforțate.
Prin acest succes, Alcaraz completează colecția de trofee de Grand Slam, Australian Open fiind singurul turneu major care îi lipsea din palmares. La doar 22 de ani, spaniolul ajunge astfel la șapte titluri de Mare Șlem, după cele obținute la US Open, Wimbledon și Roland Garros.
Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, a ratat șansa de a cuceri al 25-lea titlu major al carierei, însă rămâne recordmanul competiției de la Melbourne, cu zece trofee câștigate.
Grație acestui triumf, Alcaraz își consolidează poziția de lider mondial, profitând și de eliminarea lui Jannik Sinner în semifinale. Totodată, spaniolul a devenit cel mai tânăr jucător din istorie care a reușit să câștige toate cele patru turnee de Grand Slam.
