📰 City break-uri de primăvară cu buget mic: destinații europene cu zboruri sub 200 de lei în martie

27 feb. 2026, 18:45
Actualizat: 27 feb. 2026, 18:45
Articol scris de Ionuț Nichita

Luna martie este ideală pentru city break-uri accesibile. Prețurile la zboruri rămân scăzute, iar orașele europene sunt mai puțin aglomerate. Temperaturile sunt blânde, iar cazările mai ieftine.

Tot mai multe companii low-cost oferă bilete dus-întors sub 200–300 de lei, transformând primăvara într-un sezon perfect pentru escapade urbane.

Stockholm, Suedia – de la 185 lei

  • Zbor cu Wizz Air din Aeroportul Internațional Henri Coandă spre Aeroportul Stockholm-Skavsta

  • Perioadă: 13–15 martie

  • Preț: aproximativ 185 lei dus-întors

Primăvara, Stockholm prinde viață. Parcul Kungsträdgården este faimos pentru cireșii înfloriți. Poți vizita și Djurgården sau galeria Liljevalchs Konsthall.

Milano, Italia – de la 170 lei

  • Zboruri frecvente din București

  • Prețuri din martie: de la 170–200 lei

Milano este ideal pentru shopping și cultură. Vizitează Domul, Galeria Vittorio Emanuele și cartierul Navigli. Orașul este mai aerisit primăvara.

Barcelona, Spania – de la 190 lei

  • Conexiuni directe low-cost

  • Tarife din martie: sub 200 lei

Vreme bună și atmosferă relaxată. Plimbări pe La Rambla, vizite la Sagrada Familia și pauze pe plajă, fără aglomerația verii.

Budapesta, Ungaria – de la 150 lei

  • Zboruri scurte și ieftine

  • Prețuri frecvente sub 150 lei

Perfect pentru un weekend rapid. Băi termale, croaziere pe Dunăre și centrul istoric sunt principalele atracții.

De ce să alegi martie pentru city break

  • Prețuri mici la bilete și hoteluri

  • Orașe mai puțin aglomerate

  • Temperatură potrivită pentru plimbări

  • Evenimente culturale de primăvară

O escapadă în martie poate oferi experiențe memorabile, cu buget redus și confort sporit.

