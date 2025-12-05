Clipuri virale cu oameni la coadă „cu buletinul” pentru apă

Actualitate· 1 min citire

5 dec. 2025, 18:59
Actualizat: 5 dec. 2025, 18:59
Articol scris de Realitatea de Bacau

Videoclipuri distribuite intens pe rețelele sociale surprind persoane care ar sta la coadă, „cu buletinul”, pentru o sticlă de apă

Mai multe videoclipuri distribuite intens pe rețelele sociale surprind persoane care ar sta la coadă, „cu buletinul”, pentru o sticlă de apă, imaginile fiind folosite în clipuri ironice la adresa celor care au susținut direcția pro-europeană la alegeri, provocând un val de reacții și controverse online.

