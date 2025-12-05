Actualitate· 1 min citire
Clipuri virale cu oameni la coadă „cu buletinul” pentru apă
5 dec. 2025, 18:59
Actualizat: 5 dec. 2025, 18:59
Clipuri virale cu oameni la coadă „cu buletinul” pentru apă
Scris de Realitatea de Bacau
Videoclipuri distribuite intens pe rețelele sociale surprind persoane care ar sta la coadă, „cu buletinul”, pentru o sticlă de apă
Mai multe videoclipuri distribuite intens pe rețelele sociale surprind persoane care ar sta la coadă, „cu buletinul”, pentru o sticlă de apă, imaginile fiind folosite în clipuri ironice la adresa celor care au susținut direcția pro-europeană la alegeri, provocând un val de reacții și controverse online.
